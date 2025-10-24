Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче КХЛ со счётом 5:0

«Спартак» сейчас занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, а «Динамо» — седьмую, обе команды имеют по 21 очку. «Спартак» 26 октября примет на своём льду «Сочи», а «Динамо» 28 октября отправится в гости к «Шанхай Дрэгонс» — китайскому клубу, проводящему домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.