Уитакер: Трамп ищет способы давить не только на Россию, но и на Зеленского

Президент США Дональд Трамп продолжает искать способы усилить давление не только на Россию, но и на президента Украины Владимира Зеленского с целью урегулирования конфликта. Об этом 24 октября заявил американский постоянный представитель при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Newsmax.