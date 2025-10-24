Уитакер: Трамп ищет способы давить не только на Россию, но и на Зеленского

Президент США Дональд Трамп продолжает искать способы усилить давление не только на Россию, но и на президента Украины Владимира Зеленского с целью урегулирования конфликта. Об этом 24 октября заявил американский постоянный представитель при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Newsmax.
