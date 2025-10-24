Названы три выплаты пенсионерам, которые нужно оформить до конца года

Пенсионеры в возрасте старше 70 лет вправе получить субсидию на покрытие расходов по взносу на капремонт. Для этого нужно сначала заплатить взнос, а затем предоставить документы на компенсацию. Есть ряд других льгот на региональном уровне, например, адресная социальная поддержка, которая также предоставляется по заявлению. Лучше написать его сейчас, чтобы в будущем году получать все, что положено.