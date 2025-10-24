Названы три выплаты пенсионерам, которые нужно оформить до конца года

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Для получения ряда мер федеральной и региональной поддержки пенсионерам следует вовремя подать заявление, рассказала агентству «Прайм» Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.
В частности, полагающиеся федеральным льготникам социальные услуги можно получать в денежной форме. В этот набор входит приобретение лекарств по рецепту, оплата транспорта для проезда к месту лечения и санаторно-курортное лечение.
«Для того, чтобы НСУ оплачивался в денежной форме (в 2025 году это 1728 ₽/мес.), необходимо подать соответствующее заявление», — рассказала финансист.
Кроме того, пенсионеры освобождаются от налога на имущество по одному объекту недвижимости и имеют право на ряд вычетов. Чтобы получить налоговые льготы, нужно до 1 ноября текущего года подать заявление в ФНС с указанием объекта, указала Финогенова.
Пенсионеры в возрасте старше 70 лет вправе получить субсидию на покрытие расходов по взносу на капремонт. Для этого нужно сначала заплатить взнос, а затем предоставить документы на компенсацию. Есть ряд других льгот на региональном уровне, например, адресная социальная поддержка, которая также предоставляется по заявлению. Лучше написать его сейчас, чтобы в будущем году получать все, что положено.