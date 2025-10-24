Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Disney обвинили в «отвратительной гетеропропаганде» из-за нового мультфильма

Компания Disney оказалась в центре скандала из-за нового короткометражного мультфильма «Versa», который некоторые зрители обвинили в пропаганде традиционных ценностей и «гетеропропаганде».

Компания Disney оказалась в центре скандала из-за нового короткометражного мультфильма «Versa», который некоторые зрители обвинили в пропаганде традиционных ценностей и «гетеропропаганде».

Поводом для обвинений стали кадры из мультфильма, распространившиеся в социальных сетях. На одном из них изображены мужчина и беременная женщина, держащиеся за руки на фоне розового неба. У зрителей вызвали споры символические звезды, сияющие рядом с их сердцами и в животе у женщины.

Одна из зрительниц высказала возмущение, заявив: «Моя трехлетняя внучка посмотрела на меня невинными глазами и сказала: “Бабушка, нормально ли, что женщина любит мужчину?” Отвратительно…» Другие пользователи соцсетей также обвинили Disney в «отвратительной гетеропропаганде».

Однако не все комментаторы разделили подобное негодование. «Надеюсь, это шутка? Ведь да, это нормально, что женщины любят мужчин», — отреагировал один из пользователей, ставя под сомнение серьезность претензий, передает портал Bored Panda.

В феврале стало известно, что компания Disney корректирует свои инициативы в области многообразия, равноправия и инклюзивности. Disney внесла изменения в свою стратегию, которая касается программ многообразия, равноправия и инклюзивности (DEI), стремясь избежать критики со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше