Disney обвинили в «отвратительной гетеропропаганде» из-за нового мультфильма

Компания Disney оказалась в центре скандала из-за нового короткометражного мультфильма «Versa», который некоторые зрители обвинили в пропаганде традиционных ценностей и «гетеропропаганде».
Поводом для обвинений стали кадры из мультфильма, распространившиеся в социальных сетях. На одном из них изображены мужчина и беременная женщина, держащиеся за руки на фоне розового неба. У зрителей вызвали споры символические звезды, сияющие рядом с их сердцами и в животе у женщины.
Одна из зрительниц высказала возмущение, заявив: «Моя трехлетняя внучка посмотрела на меня невинными глазами и сказала: “Бабушка, нормально ли, что женщина любит мужчину?” Отвратительно…» Другие пользователи соцсетей также обвинили Disney в «отвратительной гетеропропаганде».
Однако не все комментаторы разделили подобное негодование. «Надеюсь, это шутка? Ведь да, это нормально, что женщины любят мужчин», — отреагировал один из пользователей, ставя под сомнение серьезность претензий, передает портал Bored Panda.
В феврале стало известно, что компания Disney корректирует свои инициативы в области многообразия, равноправия и инклюзивности. Disney внесла изменения в свою стратегию, которая касается программ многообразия, равноправия и инклюзивности (DEI), стремясь избежать критики со стороны администрации президента США Дональда Трампа.