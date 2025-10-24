Школьников начали обеспечивать таёжным мёдом в Приморье

В текущем году приморские пчеловоды собрали около трёх тысяч тонн липового и цветочного мёда. Олег Кожемяко подчеркнул, что экологически чистый липовый мёд — полезный продукт, который должен поставляться не только в школы, но и в социальные учреждения края.