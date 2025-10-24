Школьников начали обеспечивать таёжным мёдом в Приморье

PrimaMedia, 24 октября. По инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко школьников региона начали обеспечивать таёжным мёдом. Первую партию полезного продукта направили в гимназию города Фокино, сообщает пресс-служба правительства края.
Как рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства, натуральную продукцию по официальному договору с образовательным учреждением предоставил пчеловод — участник программы «Агростартап» Василий Шишканов. Первая фасованная партия 30 граммов передана школе.
«Это значительный шаг в обеспечении школьников вкусным, полезным и экологически чистым мёдом. Надеюсь, что образовательные учреждения и товаропроизводители края последуют этому хорошему примеру», — отметил министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.
В текущем году приморские пчеловоды собрали около трёх тысяч тонн липового и цветочного мёда. Олег Кожемяко подчеркнул, что экологически чистый липовый мёд — полезный продукт, который должен поставляться не только в школы, но и в социальные учреждения края.