Россиянам объяснили, как шестидневка в конце октября повлияет на зарплату: у кого она изменится

Россияне в конце октября отработают шесть смен подряд. Изменения в графике связаны с приближающимися праздниками. Шестидневка повлияет на размер получки работников со сдельной оплатой труда. Об этом предупредила депутат Госдумы Светлана Бессараб, транслирует ТАСС.
Парламентарий уточнила, что на зарплатах остальных сотрудников шестидневка никак не скажется. Дополнительный рабочий день не повысит размер получки.
«Для тех, кто работает на сдельной, сдельно-повременной оплате, все зависит от количества выпускаемой продукции. Чем больше выпустится продукции в дополнительный рабочий день, тем выше будет заработная плата», — уведомила Светлана Бессараб.
В России в 2026 году проведут масштабную индексацию социальных выплат и зарплат. Так, оплата труда будет повышена с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы.