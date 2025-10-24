Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Товары первой необходимости станут доступнее для жителей Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел рабочее заседание оперативного штаба, посвященное устойчивому экономическому развитию региона. Ключевой темой обсуждения стали вопросы ценообразования на товары первой необходимости.

Источник: Сиб.фм

По официальным данным, инфляция в области с начала 2025 года соответствует среднему уровню по Сибири. Потребительский рынок сохраняет стабильность, а полки магазинов заполнены. В целях сдерживания ценового роста правительство региона ведет системную работу с ритейлерами. В рамках специального соглашения местные торговые сети ограничили наценку на сливочное масло, молоко, хлеб и муку уровнем в 10%.

Федеральные торговые сети также предлагают покупателям более двадцати видов социальных товаров с минимальной наценкой.

Параллельно ведется диалог с производителями. Минсельхоз Новосибирской области заключил соглашения с рядом местных предприятий о добровольном ограничении отпускных цен на молоко, масло и хлеб.

Дополнительной мерой поддержки населения стала организация ярмарочной торговли. С начала года в области проведено 177 таких мероприятий, позволяющих горожанам приобретать продукты напрямую у сельхозпроизводителей.