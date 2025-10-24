Товары первой необходимости станут доступнее для жителей Новосибирской области

По официальным данным, инфляция в области с начала 2025 года соответствует среднему уровню по Сибири. Потребительский рынок сохраняет стабильность, а полки магазинов заполнены. В целях сдерживания ценового роста правительство региона ведет системную работу с ритейлерами. В рамках специального соглашения местные торговые сети ограничили наценку на сливочное масло, молоко, хлеб и муку уровнем в 10%.