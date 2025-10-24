Завершено расследование дела экс-замглавы АСВ Попелюха о хищении 200 млн рублей

Ранее столичный арбитражный суд восстановил право собственности компанией ООО «Сады Адыгеи» Елене Блиновской, оценённое более чем в 21 миллион рублей. Суд признал недействительными действия, которые сократили долю Натальи Блиновской в компании с 100% до половины через увеличение уставного капитала и включение в число участников Людмилы Цулаевой с аналогичной долей. Кроме того, суд аннулировал заявление Натальи Блиновской о выходе из состава участников, поданное 6 марта 2024 года.