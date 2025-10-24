Ричмонд
В Госдуме хотят обязать подтверждать дееспособность при сделках с недвижимостью

Эта мера будет направлена на предотвращение мошеннических схем.

Источник: Комсомольская правда

Россиян могут обязать предоставлять справки о дееспособности при совершении сделок с недвижимостью. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Проект закона будет внесён в парламент, информирует ТАСС.

Сообщается, что эта мера должна помешать осуществлению мошеннических схем на рынке недвижимости.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что добросовестные покупатели могут лишиться и квартиры, и денег, если продавец, ссылаясь на свою недееспособность, требует вернуть ему квартиру. Некоторые осуществляют такие махинации по нескольку раз, получая необоснованное обогащение, сказано в документе.

Как не стать жертвой мошенников при покупке квартиры, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что мошенники могут украсть квартиру через Госуслуги, но это сложно.

Тем временем злоумышленники начали использовать информацию о недвижимости из Росреестра.