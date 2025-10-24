В Госдуме хотят обязать подтверждать дееспособность при сделках с недвижимостью

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что добросовестные покупатели могут лишиться и квартиры, и денег, если продавец, ссылаясь на свою недееспособность, требует вернуть ему квартиру. Некоторые осуществляют такие махинации по нескольку раз, получая необоснованное обогащение, сказано в документе.