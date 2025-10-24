Не больше 20 SIM-карт в одни руки смогут иметь хабаровчане с ноября

Кроме того, в крае развивается проект «Карта жителя Хабаровского края». Она объединяет госуслуги, социальные программы и банковские сервисы. Например, через карту можно получать скидки у партнёров, записываться в МФЦ и оплачивать молочные кухни для детей. В будущем карта будет интегрирована с мессенджером «Макс», где уже доступны электронная подпись и цифровой ID для подтверждения личности.