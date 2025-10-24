Ричмонд
Не больше 20 SIM-карт в одни руки смогут иметь хабаровчане с ноября

Источник: Freepik

В Хабаровском крае с 1 ноября вступает в силу федеральный закон, ограничивающий количество SIM-карт на одного человека до 20, — сообщает Минцифры региона.

Министр цифрового развития и связи края Евгений Демин отметил, что «эта мера направлена на сокращение мошеннических схем и упрощение контроля за цифровыми услугами». Лимит учитывает современные потребности: сигнализации, видеокамеры, SIM-карты детей и интернет вещей.

Для жителей края, которые пользуются обычными номерами, ничего не изменится. «Проверить, сколько SIM-карт зарегистрировано на вас, можно через портал Госуслуг, а при необходимости лишние карты легко аннулировать», — добавил министр.

Кроме того, в крае развивается проект «Карта жителя Хабаровского края». Она объединяет госуслуги, социальные программы и банковские сервисы. Например, через карту можно получать скидки у партнёров, записываться в МФЦ и оплачивать молочные кухни для детей. В будущем карта будет интегрирована с мессенджером «Макс», где уже доступны электронная подпись и цифровой ID для подтверждения личности.

Цифровые сервисы постепенно превращаются в единое пространство, упрощающее взаимодействие с государством и позволяющее жителям края безопасно пользоваться современными технологиями.