Доктор наук рассказала, какие опасные осложнения может вызвать герпес

— Все зависит от состояния иммунной системы организма. Если она не ослаблена, вирус будет под контролем и не причинит вреда. При подавлении иммунитета герпес-вирусы разных типов могут давать различные, в том числе самые тяжелые осложнения. Герпес 1-го типа может вызывать, в том числе, поражения зрительной системы вплоть до слепоты, — пояснила Волчкова.