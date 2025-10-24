Ричмонд
Доктор наук рассказала, какие опасные осложнения может вызвать герпес

Профессор Волчкова: герпес может привести к поражению зрения и слепоте.

Источник: Комсомольская правда

Герпес — это не только болезненные высыпания на коже, но и вирус, который может привести к серьезным осложнениям. Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней Московского медицинского университета Елена Волчкова рассказала KP.RU, какие проблемы могут возникнуть, если герпес не контролировать.

— Все зависит от состояния иммунной системы организма. Если она не ослаблена, вирус будет под контролем и не причинит вреда. При подавлении иммунитета герпес-вирусы разных типов могут давать различные, в том числе самые тяжелые осложнения. Герпес 1-го типа может вызывать, в том числе, поражения зрительной системы вплоть до слепоты, — пояснила Волчкова.

Кроме того, вирусы семейства герпеса могут вызывать проблемы при заражении беременных. Так, цитомегаловирус у женщин в положении может привести к выкидышам. Особую опасность представляет вирус Эпштейна-Барр, о котором ученые еще много не знают.

Профессор отметила, что герпес — это не просто косметическая проблема. Он является серьезной угрозой для здоровья, особенно для людей с ослабленным иммунитетом. В таких случаях вирус может привести к поражению внутренних органов и даже вызвать летальный исход.