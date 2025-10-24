В Красноярском крае решена проблема с остановками в селе Пировском

В селе Пировское обустроили остановочные пункты, где прежде не было даже площадок для ожидания транспорта. Об этом рассказали в прокуратуре по Красноярскому краю.
Много лет, по данным ведомства, жители села ждали автобус прямо на проезжей части — без навесов, без заездных карманов и без малейшей защиты от непогоды. Летом люди мокли под дождём, а зимой мёрзли на ветру, рискуя попасть под колёса машин.
Местная администрация знала о проблеме, но мер не предпринимала, пока прокуратура не потребовала устранить нарушения. В адрес главы округа внесли представление с требованием обустроить безопасные остановочные пункты.
После вмешательства надзорного ведомства на месте прежних обочин за несколько дней установили остановочные павильоны и оборудовали площадки для посадки пассажиров.