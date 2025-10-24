В Красноярском крае решена проблема с остановками в селе Пировском

Много лет, по данным ведомства, жители села ждали автобус прямо на проезжей части — без навесов, без заездных карманов и без малейшей защиты от непогоды. Летом люди мокли под дождём, а зимой мёрзли на ветру, рискуя попасть под колёса машин.