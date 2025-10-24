Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае решена проблема с остановками в селе Пировском

В селе Пировском пассажиры теперь ждут транспорт в безопасных условиях.

Источник: Комсомольская правда

В селе Пировское обустроили остановочные пункты, где прежде не было даже площадок для ожидания транспорта. Об этом рассказали в прокуратуре по Красноярскому краю.

Много лет, по данным ведомства, жители села ждали автобус прямо на проезжей части — без навесов, без заездных карманов и без малейшей защиты от непогоды. Летом люди мокли под дождём, а зимой мёрзли на ветру, рискуя попасть под колёса машин.

Местная администрация знала о проблеме, но мер не предпринимала, пока прокуратура не потребовала устранить нарушения. В адрес главы округа внесли представление с требованием обустроить безопасные остановочные пункты.

После вмешательства надзорного ведомства на месте прежних обочин за несколько дней установили остановочные павильоны и оборудовали площадки для посадки пассажиров.