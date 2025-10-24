Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы получат пенсии за ноябрь досрочно

Родителям стоит учитывать новые сроки выплат для планирования финансов.

Источник: Freepik

В связи с праздничными выходными, приуроченными ко Дню народного единства, в Новосибирской области, как и в других регионах страны, выплаты пенсионерам будут осуществлены досрочно — 1 ноября. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно информации от Социального фонда России, в ноябре 2025 года изменится график перечисления детских пособий. Пособия, которые обычно поступают на счета 3 числа месяца, будут перечислены до 1 ноября.

Под изменения попадают следующие виды пособий: — единое пособие на детей;- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;- пособие на ребенка военнослужащего по призыву;- пособие на первого ребенка до 3 лет.

Родителям стоит учитывать новые сроки выплат для планирования финансов.