Новосибирцы получат пенсии за ноябрь досрочно

В связи с праздничными выходными, приуроченными ко Дню народного единства, в Новосибирской области, как и в других регионах страны, выплаты пенсионерам будут осуществлены досрочно — 1 ноября. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно информации от Социального фонда России, в ноябре 2025 года изменится график перечисления детских пособий. Пособия, которые обычно поступают на счета 3 числа месяца, будут перечислены до 1 ноября.
Под изменения попадают следующие виды пособий: — единое пособие на детей;- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;- пособие на ребенка военнослужащего по призыву;- пособие на первого ребенка до 3 лет.
Родителям стоит учитывать новые сроки выплат для планирования финансов.