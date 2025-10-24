Учительница совратила ученика в Северной Каролине и скрылась во Флориде

В США арестовали учительницу из Флориды, Джордан Кейси Хок, которая обвиняется в совращении и четырех случаях изнасилования ученика в городе Каннаполис, Северная Каролина. Об этом сообщает телеканал WPLG.
По данным следствия, преступления были совершены в 2025 году, после чего женщина переехала во Флориду, где работала в начальной школе в Майами-Лейкс. Точные обстоятельства ее увольнения из школы в Северной Каролине и последующего переезда во Флориду пока не раскрываются.
Во время судебного заседания Хок попросила, чтобы дальнейшее разбирательство по ее делу проходило на территории Флориды. Представители школьного округа Майами-Дейд подтвердили, что Джордан Кейси Хок была немедленно уволена с должности учителя сразу после начала расследования. Ей также будет запрещено преподавать в будущем, говорится в сообщении.
Похожий случай произошел когда преподавательница Саманта Уокер, которая призналась в совращении несовершеннолетнего ученика сбежала, когда вышла под залог. Позже Уокер объявили в розыск. Летом 2025 года ее переписку со старшеклассником нашел родитель подростка: следователи приехали к учительнице домой, где она призналась в том, что несколько раз вступала в половую связь со школьником. Ее арестовали, а спустя месяц выпустили под залог, запретив встречаться с жертвой и свидетелями по делу.