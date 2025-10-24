Учительница совратила ученика в Северной Каролине и скрылась во Флориде

Похожий случай произошел когда преподавательница Саманта Уокер, которая призналась в совращении несовершеннолетнего ученика сбежала, когда вышла под залог. Позже Уокер объявили в розыск. Летом 2025 года ее переписку со старшеклассником нашел родитель подростка: следователи приехали к учительнице домой, где она призналась в том, что несколько раз вступала в половую связь со школьником. Ее арестовали, а спустя месяц выпустили под залог, запретив встречаться с жертвой и свидетелями по делу.