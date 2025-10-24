Ричмонд
В Уссурийске появится новая туристическая зона в районе Арбата

На обустройство город получил грант в размере 50 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В самом сердце Уссурийска началось создание современного туристического центра. На обустройство новой зоны город получил федеральный грант в размере 50 миллионов рублей, и сейчас подрядчики уже вовсю работают на месте. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Строители собирают каркасы четырех новых павильонов. Два из них делают из металла, а два — из дерева. В этих зданиях разместятся кафе и небольшие магазины. Особенностью павильонов станет то, что на их крышах оборудуют уютные летние площадки с столиками и стульями. Подняться туда можно будет по специальным винтовым лестницам. Общая площадь всех строящихся объектов составит 250 квадратных метров.

«Рабочие занимаются кровлей. На крыше уложат террасную доску, где установят столы и стулья. К работам мы приступили 22 сентября и идем в соответствии с графиком», — рассказал подрядчик Виген Хачатрян.

Как пояснил директор муниципальной «Дирекции парков и скверов» Александр Самойленко, город сознательно выбрал для создания туристического центра именно это место — старый городской центр. Все павильоны будут выполнены в едином стиле, а после завершения строительства их планируют сдавать в аренду местным предпринимателям через открытые аукционы.

Напомним, что Уссурийск выиграл грант на развитие туристической инфраструктуры еще весной. Все полученные средства были направлены на комплексное благоустройство города и создание новых точек притяжения для жителей и гостей Уссурийска.