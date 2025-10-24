В Уссурийске появится новая туристическая зона в районе Арбата

Строители собирают каркасы четырех новых павильонов. Два из них делают из металла, а два — из дерева. В этих зданиях разместятся кафе и небольшие магазины. Особенностью павильонов станет то, что на их крышах оборудуют уютные летние площадки с столиками и стульями. Подняться туда можно будет по специальным винтовым лестницам. Общая площадь всех строящихся объектов составит 250 квадратных метров.