Полицейские Владивостока ловили нарушителей на «народной тропе» через железную дорогу

Напоминаем, весной этого года транспортная прокуратура начала проверку по факту «народного» перехода у станции «Гайдамак» во Владивостоке, так как этот переход является одним из основных путей к корпусу начальных классов лицея № 41 для тех, кто ходит туда со стороны улицы Борисенко. Официальный подход к лицейскому корпусу на улице Воропаева — через виадук над путями, но этот путь более долгий и тоже не совсем безопасный, так как предусматривает нерегулируемые пешеходные переходы и дорогу через неосвещённую промзону.