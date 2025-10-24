Полицейские Владивостока ловили нарушителей на «народной тропе» через железную дорогу

Возле грузовой станции находится участок путей, который часто пересекают пешеходы несмотря на то, что официального перехода в этом месте не предусмотрено. Несанкционированным «народным» переходом активно пользуются и дети, в основном ученики лицея № 41, находящегося неподалёку. Ограждения вдоль железнодорожного полотна нет, что побуждает горожан систематически нарушать правила транспортной безопасности.
Участники рейда задержали при переходе путей двух мальчиков 11 и 13 лет. Дети пересекали рельсы перед грузовым поездом, который готовился к отправке. С ребятами провели профилактическую беседу и выдали официальное предостережение о недопустимости совершения повторного правонарушения.
Кроме двух школьников, силовики и железнодорожники задержали более десяти взрослых нарушителей. Все пешеходы признались, что переходили железную дорогу в неположенном месте, чтобы сократить путь. Со всеми провели разъяснительную работу.
Напоминаем, весной этого года транспортная прокуратура начала проверку по факту «народного» перехода у станции «Гайдамак» во Владивостоке, так как этот переход является одним из основных путей к корпусу начальных классов лицея № 41 для тех, кто ходит туда со стороны улицы Борисенко. Официальный подход к лицейскому корпусу на улице Воропаева — через виадук над путями, но этот путь более долгий и тоже не совсем безопасный, так как предусматривает нерегулируемые пешеходные переходы и дорогу через неосвещённую промзону.
Городская администрация планировала построить надземный пешеходный переход на месте «народной тропы», но проект застопорился на стадии государственной экспертизы. А пока безопасность пешеходов приходится обеспечивать за счёт профилактических рейдов.