Названы три выплаты, которые нужно успеть оформить пенсионерам до конца года

Своевременное оформление заявлений является ключевым условием для получения пенсионерами различных мер государственной и региональной поддержки. Как пояснила агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, федеральные льготники имеют право на получение социальных услуг в денежном эквиваленте, который в 2025 году составит 1728 рублей ежемесячно. В этот пакет входят обеспечение лекарственными препаратами, компенсация проезда к месту лечения и предоставление санаторно-курортных путевок.