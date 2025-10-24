Ричмонд
Названы три выплаты, которые нужно успеть оформить пенсионерам до конца года

Своевременное оформление заявлений является ключевым условием для получения пенсионерами различных мер государственной и региональной поддержки.

Своевременное оформление заявлений является ключевым условием для получения пенсионерами различных мер государственной и региональной поддержки. Как пояснила агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, федеральные льготники имеют право на получение социальных услуг в денежном эквиваленте, который в 2025 году составит 1728 рублей ежемесячно. В этот пакет входят обеспечение лекарственными препаратами, компенсация проезда к месту лечения и предоставление санаторно-курортных путевок.

Для перевода натуральных услуг в денежную форму необходимо подать соответствующее заявление. Кроме того, пенсионеры могут быть освобождены от уплаты налога на имущество по одному объекту недвижимости и воспользоваться налоговыми вычетами. Для применения налоговых льгот требуется до 1 ноября текущего года обратиться в Федеральную налоговую службу с заявлением о выборе облагаемого объекта.

Граждане пенсионного возраста старше 70 лет имеют право на субсидию для возмещения взносов на капитальный ремонт, для получения которой необходимо сначала оплатить взнос, а затем представить подтверждающие документы. На региональном уровне также действуют различные формы поддержки, включая адресную социальную помощь, предоставляемую по заявительному принципу. Специалист рекомендует подать соответствующие заявления заранее, чтобы в следующем году обеспечить получение всех положенных льгот.

Ранее был назван максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году.

