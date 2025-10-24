Навигация досрочно завершилась на реке Тунгуска Хабаровского района

В ближайшие выходные, 25 и 26 октября, рейсы по пригородному маршруту «Речной вокзал — Новокаменка» выполняться не будут, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вода в реке Тунгуска упала до критического уровня, когда теплоход уже не может безопасно пройти по ее руслу. Так что навигация для дачников и туристов, а маршрут в последнее время стал пользоваться большой популярностью, закончилась раньше обычного.
Как правило, последние теплоходы по этому маршруту ходят до конца октября.
Речники просят отнестись к такому решению с пониманием. Оперативную информацию возможно получить в диспетчерской службе перевозчика по телефону: +7−924−310−61−39.