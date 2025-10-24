Долголева признала вину в хищении средств из новосибирского аквапарка

Ольга Долголева, заместитель руководителя Агентства по страхованию вкладов, признала свою вину в хищении средств при работе новосибирского аквапарка «Аквамир». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы уголовного дела.
Лефортовский суд Москвы ранее рассмотрел дело и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Долголевой. В судебном постановлении указано, что изначально она отвергала свою причастность к преступлению, однако позже изменила свое мнение и полностью признала свою вину.
«Суд проигнорировал изменение обстоятельств и наличие указанных в статье 110 УПК РФ оснований для изменения меры пресечения, Долголева была арестована 29 апреля 2025 года и в тот период отрицала вину, в настоящее время полностью признала вину», — говорится в постановлении.
Уголовное дело было возбуждено Следственным управлением ФСБ России в сентябре 2024 года по факту хищения средств у строительной компании «ВДТ Строй», отвечавшей за эксплуатацию парков культуры и отдыха. После признания компании банкротом права залогового кредитора на её имущество перешли к группе компаний АСВ.
По версии следствия, средства, полученные от эксплуатации аквапарка «Аквамир», должны были быть направлены на погашение долгов, однако были похищены фигурантами дела. Сумма ущерба составляет около четырех миллиардов рублей.
Также арестован генеральный директор АСВ Андрей Мельников, который, в отличие от Долголевой, не согласился с предъявленными обвинениями. Его защита заявила о намерении обжаловать решение суда о заключении под стражу.