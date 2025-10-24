Врач рассказал, какие позы во сне угрожают здоровью

Задумывались ли вы, как поза во время сна влияет на ваше здоровье? Руководитель Центра медицины сна Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Александр Калинкин рассказал KP.RU, как выбор положения тела во сне может сыграть ключевую роль в продолжительности жизни.
— Доказано, что сон на спине наиболее негативно сказывается на продолжительности жизни. Кроме того, если у человека есть нарушение венозного оттока крови [от головы], то именно в положении на спине ситуация еще больше ухудшается, — рассказал Калинкин.
По его словам, в положении на спине может возникнуть гипоксия, то есть дефицит кислорода, что приводит к ухудшению работы сердца и мозга. Что касается сна на животе, то в этой позе происходит давление на внутренние органы, что тоже не является оптимальным для здоровья.
— В большинстве случаев положение на боку действительно можно считать оптимальным. При этом многие не могут контролировать себя во время сна, часто переворачиваются, спят в любом положении. У меня, например, есть пациенты, которые ночью забрасывают руки вверх, — заключил специалист.