Врач рассказал, какие позы во сне угрожают здоровью

По его словам, в положении на спине может возникнуть гипоксия, то есть дефицит кислорода, что приводит к ухудшению работы сердца и мозга. Что касается сна на животе, то в этой позе происходит давление на внутренние органы, что тоже не является оптимальным для здоровья.