Шестидневная рабочая неделя в конце октября не повлияет на зарплату россиян

Шестидневная рабочая неделя, которая ожидается в конце октября — начале ноября, не окажет влияния на размер заработной платы россиян, за исключением работников со сдельной оплатой труда. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В 2025 году октябрь станет одним из самых продолжительных месяцев с точки зрения рабочих дней — их будет 23. Последние дни октября и 1 ноября образуют шестидневную рабочую неделю перед празднованием Дня народного единства.
— Шестидневная рабочая неделя и дополнительный рабочий день, к сожалению, никоим образом не повлияют на повышение зарплаты в октябре, но при этом, к счастью, они не повлияют и на сокращение таковой в ноябре, — пояснила депутат.
Она уточнила, что при окладной системе оплаты труда рабочие часы имеют разную «стоимость» в зависимости от продолжительности месяца, поэтому зарплата распределяется равномерно. Однако для тех, кто работает на сдельной или сдельно-повременной оплате, ситуация иная, передает ТАСС.
4 ноября в России отмечается День народного единства. В этом году в честь праздника россияне будут отдыхать сразу несколько дней. Однако сначала их ожидает шестидневная рабочая неделя. Как долго продлятся ноябрьские выходные и история праздника — в материале «Вечерней Москвы».