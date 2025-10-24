Проблемы с автозаправками в Новосибирске: что говорят эксперты?

В Новосибирске растет число жалоб автомобилистов на трудности с заправкой. Если изначально проблемы наблюдались только на некоторых АЗС, то теперь они стали актуальными и для других независимых заправочных станций в городе. Местные жители часто видят на табло нули, указывающие на отсутствие топлива в хранилищах. Некоторые заправки не имеют в наличии ни бензина, ни дизельного топлива, в то время как на других остался лишь дизель. Об этом пишет Сиб.фм.