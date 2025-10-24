Проблемы с автозаправками в Новосибирске: что говорят эксперты?

В Новосибирске растет число жалоб автомобилистов на трудности с заправкой. Если изначально проблемы наблюдались только на некоторых АЗС, то теперь они стали актуальными и для других независимых заправочных станций в городе. Местные жители часто видят на табло нули, указывающие на отсутствие топлива в хранилищах. Некоторые заправки не имеют в наличии ни бензина, ни дизельного топлива, в то время как на других остался лишь дизель. Об этом пишет Сиб.фм.
Сергей Лацких, президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области «Сибирь-ГСМ», отметил, что ситуация может улучшиться после завершения планового и вынужденного ремонта на нефтеперерабатывающих предприятиях.
По его мнению, одним из возможных решений дефицита в кризисные моменты является увеличение поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Он предложил, чтобы нефтяные компании поставляли на биржу на 5−7% больше, чем текущие 2% от объема, что могло бы помочь компенсировать имеющийся дефицит.
Цены на бензин, поступающий в регион, будут варьироваться в зависимости от условий его закупки. Также не исключена корректировка цен на топливо, отпускаемое «Газпром нефть» своей партнёрской сети АЗС «ОПТИ» по франчайзинговым договорам.
Снижение цен на топливо в ближайшее время маловероятно, так как биржевые показатели продолжают расти, что создает общий восходящий тренд для ценового рынка.
Материалы от УФАС по Новосибирской области пока не выявили нарушения в ценообразовании на бензин в регионе. В ведомстве отметили, что в России не предусмотрено государственное регулирование цен на нефтепродукты — их стоимость устанавливается на основе рыночных факторов.
На сегодняшний день остается неясным, когда в Новосибирске нормализуется ситуация с поставками автомобильного топлива. Специалисты настоятельно рекомендуют жителям следить за актуальными новостями и при возможности минимизировать использование личного автотранспорта.