В Израиле заявили о сработавших сиренах в районах на границе с Газой

Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС при нарушении соглашения по Газе.

Израильские военные проинформировали, что в населённых пунктах неподалёку от сектора Газа сработали сирены.

«Подробности выясняются», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и движение ХАМАС «подписали договорённости по первому этапу мирного плана». Речь идёт об освобождении всех заложников и отводе военных Израиля.

Напомним, движение ХАМАС рассказало, что оно не связано с недавними столкновениями в городе Рафах на юге сектора Газа.

Ранее Трамп заявил, что «уничтожит» ХАМАС, если его руководство нарушит условия мирного соглашения по прекращению огня в секторе Газа.

ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше