В Израиле заявили о сработавших сиренах в районах на границе с Газой

Израильские военные проинформировали, что в населённых пунктах неподалёку от сектора Газа сработали сирены.
«Подробности выясняются», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Израиль и движение ХАМАС «подписали договорённости по первому этапу мирного плана». Речь идёт об освобождении всех заложников и отводе военных Израиля.
Напомним, движение ХАМАС рассказало, что оно не связано с недавними столкновениями в городе Рафах на юге сектора Газа.
Ранее Трамп заявил, что «уничтожит» ХАМАС, если его руководство нарушит условия мирного соглашения по прекращению огня в секторе Газа.
