В Омске туман изменил график рейсов 24 октября

По данным на 8:00, изменения в расписания пришлось внести сразу по девяти рейсам.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 24 октября, в Омске вновь наблюдается туман. Из-за неблагоприятных метеорологических условий авиакомпании скорректировали график прилёта и вылета в Омске.

Изменения касаются следующих рейсов:

  • Москва (Шереметьево) — DP6521/DP6522 («Победа»)
  • Москва (Шереметьево) — SU1762/SU1763 («Аэрофлот»)
  • Москва (Домодедово) — U6387/U6388 («Уральские авиалинии»)
  • Санкт-Петербург (Пулково) — FV6471/FV6472 («Россия»)
  • Москва (Домодедово) — S72565/S72566 (S7 Airlines)
  • Казань (Основной) — ЕО759/ЕО760 («Икар»)
  • Москва (Шереметьево) — SU1638/SU1639 («Аэрофлот»)
  • Санкт-Петербург (Пулково) — КЛ307/КЛ308 («Северный Ветер»)
  • Астана (Нур-Султан) — IQ521/IQ522 («Казах Эйр»)

Пассажирам рекомендуют следить за изменением статуса рейсов на онлайн-табло Омского аэропорта. Отметим, что сложная ситуация в аэропорту наблюдается третий день подряд. Ранее из-за туманов рейсы даже пришлось перенаправлять в другие города.