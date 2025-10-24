В Омске туман изменил график рейсов 24 октября

Сегодня, 24 октября, в Омске вновь наблюдается туман. Из-за неблагоприятных метеорологических условий авиакомпании скорректировали график прилёта и вылета в Омске.
Изменения касаются следующих рейсов:
- Москва (Шереметьево) — DP6521/DP6522 («Победа»)
- Москва (Шереметьево) — SU1762/SU1763 («Аэрофлот»)
- Москва (Домодедово) — U6387/U6388 («Уральские авиалинии»)
- Санкт-Петербург (Пулково) — FV6471/FV6472 («Россия»)
- Москва (Домодедово) — S72565/S72566 (S7 Airlines)
- Казань (Основной) — ЕО759/ЕО760 («Икар»)
- Москва (Шереметьево) — SU1638/SU1639 («Аэрофлот»)
- Санкт-Петербург (Пулково) — КЛ307/КЛ308 («Северный Ветер»)
- Астана (Нур-Султан) — IQ521/IQ522 («Казах Эйр»)
Пассажирам рекомендуют следить за изменением статуса рейсов на онлайн-табло Омского аэропорта. Отметим, что сложная ситуация в аэропорту наблюдается третий день подряд. Ранее из-за туманов рейсы даже пришлось перенаправлять в другие города.