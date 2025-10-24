В Омске туман изменил график рейсов 24 октября

Пассажирам рекомендуют следить за изменением статуса рейсов на онлайн-табло Омского аэропорта. Отметим, что сложная ситуация в аэропорту наблюдается третий день подряд. Ранее из-за туманов рейсы даже пришлось перенаправлять в другие города.