На трассе Братск — Усть-Илимск ограничили движение из-за снегопада

Госавтоинспекция временно запретила движение автобусов и грузовиков на участке с 246 по 70 километр дороги Братск — Усть-Илимск. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, это вынужденная мера связана со сложными погодными условиями: на дороге образовался гололед, а также продолжается снегопад, что создает опасность для крупного транспорта.
— Водителям легковых автомобилей рекомендуется по возможности отказаться от поездок по этому маршруту, — добавили госавтоинспекторы.
Если же поездка необходима, важно строго соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию. О том, когда движение будет полностью восстановлено, станет известно позднее.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе с помощью скрытых камер поймали мужчину, который организовал в лесу незаконную свалку. Фотоловушки, установленные в Падунском лесничестве, засняли, как он на автомобиле привозил и сбрасывал мусор.