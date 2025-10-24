На трассе Братск — Усть-Илимск ограничили движение из-за снегопада

Госавтоинспекция временно запретила движение автобусов и грузовиков на участке с 246 по 70 километр дороги Братск — Усть-Илимск. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, это вынужденная мера связана со сложными погодными условиями: на дороге образовался гололед, а также продолжается снегопад, что создает опасность для крупного транспорта.