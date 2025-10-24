Ричмонд
В США разбился военный самолёт, он совершал тренировочный полёт

Самолёт американских ВВС с одним гражданским и одним военным на борту разбился в Оклахоме.

Источник: Комсомольская правда

В США потерпел крушение военный самолёт. Речь идёт о воздушном судне модели OA-1K Skyraider II. В момент крушения на борту находились два человека, в том числе один гражданский. Самолёт выполнял тренировочный полёт.

«Самолет Военно-воздушных сил OA-1K Skyraider II разбился ранее во второй половине дня… на борту находились два члена экипажа: один гражданский подрядчик и один военнослужащий ВВС США», — сказано в релизе, который распространила нацгвардия штата Оклахома.

В заявлении не сообщается о погибших или пострадавших.

Накануне три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в США.

Также сообщалось, что в городе Дартмут в Массачусетсе произошла авиакатастрофа с участием легкомоторного воздушного самолета. При этом два человека погибли, один пострадал.

Ещё одно ЧП произошло 28 сентября в американском штате Техас. Двухмоторный самолет Cessna 340 потерпел крушение. Члены экипажа погибли.