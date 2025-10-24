В США разбился военный самолёт, он совершал тренировочный полёт

«Самолет Военно-воздушных сил OA-1K Skyraider II разбился ранее во второй половине дня… на борту находились два члена экипажа: один гражданский подрядчик и один военнослужащий ВВС США», — сказано в релизе, который распространила нацгвардия штата Оклахома.