Фермерская ярмарка в Хабаровске работает последние четыре выходных дня

О скором завершении работы краевой сельскохозяйственной ярмарки предупредили хабаровчан. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», приобрести фермерские продукты жители смогут на торговых площадках выходного дня 1 и 2 ноября.
Как уточнили в министерстве сельского хозяйства, сейчас люди приобретают в основном «борщевую» группу товаров. Помимо овощей, на ярмарке также представлена продукция пчеловодов, сыры, выпечка, рыбные и мясные товары.
Всего за этот сезон реализовали 280 тонн продукции на сумму 43 млн рублей, но это результаты не окончательные, так как впереди еще несколько дней работы ярмарки.
— Каждый год бьем рекорды предыдущего года по продажам. Мы сейчас на уровне последнего дня торговли 2024 года. Обязательно сделаем больше, ведь работать будем еще 4 выходных дня. Ярмарка пользуется популярностью, у участников много постоянных покупателей, при этом мы всегда видим новых. Это хороший инструмент поддержки краевых фермеров и личных подворий, — прокомментировал руководитель регионального центра инжиниринга краевого сельхозфонда Константин Могильный.