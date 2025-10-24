Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Литве не смогли оштрафовать моющего полы робота за русский

Государственная языковая инспекция Литвы не стала штрафовать робота‑уборщика, который в супермаркете обращался к покупателям только по‑русски, сообщает Delfi.

Государственная языковая инспекция Литвы не стала штрафовать робота‑уборщика, который в супермаркете обращался к покупателям только по‑русски, сообщает Delfi.

Посетитель снял на видео, как робот произнёс: «Извините, я иду в этом направлении. Пожалуйста, уступите дорогу». Владелец магазина назвал это технической ошибкой; компания, обслуживающая уборочную технику, пояснила, что на устройстве было установлено программное обеспечение на русском языке. Представитель сети добавил, что проблему оперативно устранили.

Жалоба покупателя поступила в Государственную инспекцию по языку. Её глава, Аудрюс Валотка, пояснил, что закон о государственном языке распространяется только на публичные надписи и не охватывает голосовые или звуковые сообщения, поэтому использование русского в предупреждениях робота не подпадает под запрет.

Ранее Власти Литвы потребовали от украинских беженцев учить язык.