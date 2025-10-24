В Литве не смогли оштрафовать моющего полы робота за русский

Жалоба покупателя поступила в Государственную инспекцию по языку. Её глава, Аудрюс Валотка, пояснил, что закон о государственном языке распространяется только на публичные надписи и не охватывает голосовые или звуковые сообщения, поэтому использование русского в предупреждениях робота не подпадает под запрет.