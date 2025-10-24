В Литве не смогли оштрафовать моющего полы робота за русский

Государственная языковая инспекция Литвы не стала штрафовать робота‑уборщика, который в супермаркете обращался к покупателям только по‑русски, сообщает Delfi.
Посетитель снял на видео, как робот произнёс: «Извините, я иду в этом направлении. Пожалуйста, уступите дорогу». Владелец магазина назвал это технической ошибкой; компания, обслуживающая уборочную технику, пояснила, что на устройстве было установлено программное обеспечение на русском языке. Представитель сети добавил, что проблему оперативно устранили.
Жалоба покупателя поступила в Государственную инспекцию по языку. Её глава, Аудрюс Валотка, пояснил, что закон о государственном языке распространяется только на публичные надписи и не охватывает голосовые или звуковые сообщения, поэтому использование русского в предупреждениях робота не подпадает под запрет.
