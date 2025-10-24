ЕС отложил решение об использовании активов РФ для Украины до декабря

Причиной задержки стала позиция Бельгии, которая потребовала гарантий отсутствия рисков, связанных с изъятием этих средств. В связи с этим Еврокомиссии поручено подготовить новые предложения по дальнейшим действиям, которые будут обсуждаться в декабре. Ожидается, что окончательное решение будет принято до конца года.