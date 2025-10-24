ЕС отложил решение об использовании активов РФ для Украины до декабря

Лидеры Европейского союза не смогли достичь соглашения по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины и отложили принятие окончательного решения до декабрьского саммита. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.
Причиной задержки стала позиция Бельгии, которая потребовала гарантий отсутствия рисков, связанных с изъятием этих средств. В связи с этим Еврокомиссии поручено подготовить новые предложения по дальнейшим действиям, которые будут обсуждаться в декабре. Ожидается, что окончательное решение будет принято до конца года.
В итоговом заявлении саммита, принятом 26 из 27 стран-членов ЕС, содержится лишь поручение Еврокомиссии представить новые предложения. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в обсуждении данного вопроса, так как в это время находился на митинге своих сторонников в Будапеште, говорится в статье.
Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил поставлять в Россию розы, рододендроны и азалии. Под ограничение попадают привитые и непривитые рододендроны, азалии, розы и другие живые растения, включая черенки и отводки.
ЕС в новом пакете санкций запретил предоставление туристических услуг в России. ЕС также расширил список запрещенных к экспорту в РФ товаров, которые «способствуют укреплению промышленного потенциала».