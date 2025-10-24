Нового начальника управления Росгвардии назначили в Приморье

PrimaMedia. 24 октября. Приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ начальником Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Приморскому краю назначен подполковник полиции Олег Коровицкий, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.
«Имея за плечами 34-летний опыт службы во вневедомственной охране Приморья, Коровицкий зарекомендовал себя как грамотный и требовательный руководитель, достойный офицер», — говорится в сообщении.
Новоиспечённый начальник начал службу в 1991 году милиционером группы задержания во вневедомственной охране Черниговского РОВД. За годы работы прошёл все ступени карьерного роста — от водителя группы задержания до начальника отдела. С 2013 года он возглавлял Спасский отдел вневедомственной охраны.
Напомним, ранее руководитель Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалёв назначил Евгения Данилова на должность начальника Уссурийской таможни. Соответствующее распоряжение вступило в силу 21 октября.