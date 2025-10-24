Нового начальника управления Росгвардии назначили в Приморье

Новоиспечённый начальник начал службу в 1991 году милиционером группы задержания во вневедомственной охране Черниговского РОВД. За годы работы прошёл все ступени карьерного роста — от водителя группы задержания до начальника отдела. С 2013 года он возглавлял Спасский отдел вневедомственной охраны.