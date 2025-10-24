Ричмонд
Нового начальника управления Росгвардии назначили в Приморье

Подполковник полиции возглавил краевое управление после более чем 30 лет службы.

Источник: PrimaMedia.ru

PrimaMedia. 24 октября. Приказом директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ начальником Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Приморскому краю назначен подполковник полиции Олег Коровицкий, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Приморскому краю.

«Имея за плечами 34-летний опыт службы во вневедомственной охране Приморья, Коровицкий зарекомендовал себя как грамотный и требовательный руководитель, достойный офицер», — говорится в сообщении.

Новоиспечённый начальник начал службу в 1991 году милиционером группы задержания во вневедомственной охране Черниговского РОВД. За годы работы прошёл все ступени карьерного роста — от водителя группы задержания до начальника отдела. С 2013 года он возглавлял Спасский отдел вневедомственной охраны.

Напомним, ранее руководитель Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалёв назначил Евгения Данилова на должность начальника Уссурийской таможни. Соответствующее распоряжение вступило в силу 21 октября.