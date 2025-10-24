«Пусть об этом подумают»: Путин пообещал «ошеломляюще» ответить на возможные удары ракетами Tomahawk по России

Российская Федерация даст серьезный, «если не сказать ошеломляющий», ответ, если по ее территории будет нанесен удар дальнобойными ракетами Tomahawk. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам 23 октября.
«Если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильным. Если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», — предупредил он.
При этом все разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву глава российского государства назвал попыткой эскалации конфликта.
Ранее Минфин США объявили о введении санкций против России, под которые, в частности, попадут и нефтедобывающие компании из России. А американская пресса поспешила сообщить и о том, что Вашингтон разрешил Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по России. Президент США Дональд Трамп опроверг эти сведения.
По его словам, эта публикация — фейк. США не имеют никакого отношения к этим ракетам. Более того, глава Белого дома заявил, что ему якобы ничего не известно о поставках этого дальнобойного оружия Украине. Мол, США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были доставлены, и что Украина с ними делает.
В начале октября российски лидер уже высказывался относительно передачи дальнобойного оружия киевскому режиму. Тогда Путин предупредил, что это приведет к разрушению российско-американских отношений, во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях.
Тогда же глава МИД России Сергей Лавров признался, что будет сильно удивлен, если Штаты все-таки посчитают Украину ответственным государством для передачи ракет Tomahawk. Пентагон к этим ракетам относится крайне щепетильно, и даже некоторые страны ЕС не получили такой привилегии как Tomahawk.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец назвал дальнобойные американские ракеты серьезным и грозным оружием, но у российских военных уже имеется немалый опыт в борьбе с ним. Наши системы ПВО и ПРО получили хороший боевой опыт, когда сбивали такие американские ракеты в Сирии.