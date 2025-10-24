Павел Воля посетил Новосибирский художественный музей во время гастролей

Известный телеведущий, актер и шоумен Павел Воля, находясь в Новосибирске с гастролями, выделил время в своем плотном графике для посещения Новосибирского государственного художественного музея. Об этом пишет Vn.ru.
Воля поделился, что ему нравится бывать в региональных музеях, где часто можно встретить картины, которые отсутствуют в столичных коллекциях.
«Какая у вас коллекция передвижников и икон! Работы Рериха — это просто восторг, фантастика», — не смог сдержать восхищения телеведущий.
Он отметил, что визит в музей стал для него неожиданным сюрпризом и принес много радости. По информации пресс-службы музея, директор НГХМ Екатерина Болдырева провела для Павла экскурсию по постоянной экспозиции. Также он ознакомился с работами, представленными на временной выставке «Героини будней» из коллекции РОСИЗО.
Звезда Камеди Клаб провел в музее около часа и пообещал, что в следующий раз выделит целый день для знакомства с постоянной экспозицией Новосибирского художественного музея.
Напомним, что Павел Воля прибыл в Новосибирск в рамках гастрольного тура по России. Телеведущий уже успел побывать на Байкале после выступления в Иркутске и сообщил о своем прилете в Новосибирск прямо из аэропорта «Толмачево».
Ранее комик также спрашивал у местных жителей советы и рекомендации о том, что стоит посмотреть в городах его гастрольного тура, и новосибирцы активно советовали покормить белок в «Березовой роще», посетить зоопарк, прогуляться по набережной и в центре города.