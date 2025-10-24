Павел Воля посетил Новосибирский художественный музей во время гастролей

Он отметил, что визит в музей стал для него неожиданным сюрпризом и принес много радости. По информации пресс-службы музея, директор НГХМ Екатерина Болдырева провела для Павла экскурсию по постоянной экспозиции. Также он ознакомился с работами, представленными на временной выставке «Героини будней» из коллекции РОСИЗО.