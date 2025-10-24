Ричмонд
Трехметровый памятник основателю НГТУ откроют 1 ноября в Новосибирске

Он займет место около площади Лыщинского.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 1 ноября торжественно откроют сквер и памятник Георгию Лыщинскому, основателю НЭТИ (ныне НГТУ).

Трехметровая бронзовая скульптура, созданная в Красноярске, уже в конце октября будет доставлена в город для установки. Монумент займет место у здания № 30 на проспекте Карла Маркса, рядом с площадью, носящей имя ректора.

Автором памятника выступил заслуженный художник России Александр Крутиков, а проект благоустройства сквера разработали студенты и преподаватели НГУАДИ под руководством профессора Александра Гамалея.

Территория уже полностью готова к открытию: проложены пешеходные дорожки, высажены растения и смонтирована система освещения. Из нового сквера открывается панорамный вид на Октябрьский мост и правый берег Оби.