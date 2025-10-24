Красноярский край присоединился к Международной акции «Учителя Победы»

На уроках, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, школьникам расскажут о великих подвигах педагогов в военное время. Акция продлится до 24 октября и объединит свыше трех тысяч учеников 6−8 классов из России и стран СНГ.