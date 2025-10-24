Красноярский край присоединился к Международной акции «Учителя Победы»

На уроках, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, школьникам расскажут о великих подвигах педагогов в военное время. Акция продлится до 24 октября и объединит свыше трех тысяч учеников 6−8 классов из России и стран СНГ.
Учитель истории школы № 161 Красноярска Андрей Данилин провёл интерактивное занятие для восьмиклассников. Ребята ознакомились с историями педагогов из блокадного Ленинграда, разрушенного Сталинграда и послевоенного Гжатска.
«Такие уроки формируют у школьников понимание важности учительского труда. Я попытался обратить внимание учеников на безусловном авторитете педагога на основе реальных историй героев Великой Отечественной войны», — отметил Андрей Данилин.
Напомним, что в школах Красноярского края уделяется особое внимание воспитательной работе и сохранению исторической памяти. Единые учебники истории теперь содержат расширенный раздел о событиях Великой Отечественной войны, активно реализуются внеурочные мероприятия.
Школьники могут участвовать в военно-патриотических организациях и поисковых движениях.
Международная акция «Учителя Победы» проходит по инициативе Совета молодых педагогов Общероссийского профсоюза образования в России и странах СНГ. Организаторами акции в крае является региональное отделение Общероссийского профсоюза образования.