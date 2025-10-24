С 26 октября в Новосибирской области обновится расписание электричек

С 26 октября в Новосибирской области вступят в силу изменения в расписании электричек. На маршруте между Новосибирском и Бердском будут добавлены два дополнительных поезда. Кроме того, время отправления и маршруты некоторых электричек будут скорректированы.
В частности, на маршруте Бердск — Новосибирск время отправления четырех электричек будет изменено на 1−2 минуты. Электропоезд № 6642 теперь будет делать дополнительную остановку на платформе «Обское море».
На маршруте до Барабинска произойдут более значительные изменения. Электропоезда № 6309/6310 сменят свои номера на № 7135/7136 и станут ускоренными. Отмена остановки на платформе «Левая Обь» позволит сократить время в пути на 22 и 47 минут соответственно.
На западном направлении изменится время движения поездов № 6333 и № 6314 на 1−8 минут. Три маршрута в сторону Сокура через Инскую будут продлены до станции Жеребцово, что улучшит транспортное сообщение для жителей села.
На кузбасском направлении изменения коснутся электропоезда № 6851, время движения которого будет скорректировано на 1 минуту. Также электрички № 6412/6411 Новосибирск — Мошково — Новосибирск перейдут на круглогодичный режим курсирования.