В Омск поступила вакцина «Пентаксим»: власти опровергли слухи о дефиците

В Омскую область наконец поступила вакцина «Пентаксим», вызвавшая ранее беспокойство среди жителей. Некоторые омичи выразили опасение, что вакцины может не хватить на всех. В частности, одна из омичек в чате депутата Госдумы Оксаны Фадиной пожаловалась, что на 15 участков было выделено всего 46 доз.