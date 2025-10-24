В Омск поступила вакцина «Пентаксим»: власти опровергли слухи о дефиците

В Омскую область наконец поступила вакцина «Пентаксим», вызвавшая ранее беспокойство среди жителей. Некоторые омичи выразили опасение, что вакцины может не хватить на всех. В частности, одна из омичек в чате депутата Госдумы Оксаны Фадиной пожаловалась, что на 15 участков было выделено всего 46 доз.
Однако Министерство здравоохранения Омской области опровергло эту информацию. В ведомстве уточнили, что общий объём поставки составил почти 11 тысяч доз. Они также пояснили, что количество вакцин, выделяемых для медицинских учреждений, зависит от числа детей, которым предстоит вакцинация.
Кроме того, в министерстве добавили, что на территории региона имеется необходимое количество вакцин, входящих в национальный календарь прививок, включая вакцину «Превенар». В ближайшие недели ожидается поступление дополнительной партии вакцин против кори, краснухи и паротита.
«Пентаксим» защищает от пяти опасных заболеваний: коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и инфекций, вызванных гемофильной палочкой типа b, таких как менингит и пневмония. Эта вакцина используется для первичной прививки и повторной вакцинации детей от трёх месяцев до шести лет.
Напомним, что дефицит вакцины «Пентаксим» в Омской области был зафиксирован ещё в сентябре, что вызвало широкий резонанс среди населения.