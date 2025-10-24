Лукацкий оценил риск снижения интеллекта из-за использования нейросетей

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с aif.ru рассказал, может ли человек утратить навыки общения с людьми, поиска информации, выполнения различных интеллектуальных операций из-за чрезмерного использования искусственного интеллекта.
«Все зависит от того, насколько сильно человек, собственно, обладал какими-либо навыками до того, как начал использовать искусственный интеллект. Например, поиск информации сам по себе трансформируется, потому что условно лет 30 назад, когда интернет не был так развит, люди ходили в библиотеку, потом они стали пользоваться поисковыми системами, сейчас поисковые системы тоже трансформируются. Это видно по смене запросов от использования классических поисковых систем типа Яндекса в сторону использования систем на базе ИИ. Поэтому с точки зрения поиска информации сам по себе процесс сильно меняется», — сказал Лукацкий.
Что касается вопроса изменения или утраты навыков общения с людьми, то здесь, акцентировал эксперт, при достаточно грамотном использовании искусственного интеллекта ничего не изменится.
«А если человек сам по себе нелюдимый, имеет особенности поведения и психики, он без искусственного интеллекта будет сокращать свое общение и делать выбор в сторону компьютерных игр, просмотра телевизора, чтения книг, прогулок в одиночестве и так далее. Поэтому искусственный интеллект здесь тоже вряд ли как-то сильно меняет картину мира», — сказал Лукацкий.
При этом эксперт заметил, что все же для серьезных выводов нужно проводить исследования.
«Необходимо проведение серьезных исследований. Сейчас, учитывая, что современное использование тех же GPT-технологий и больших физических моделей ИИ имеет всего двухлетнюю историю, пока рано делать долгоиграющие прогнозы», — подытожил Лукацкий.
