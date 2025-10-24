FT: США рискуют навредить самим себе санкциями против РФ

Санкции Соединённых Штатов против нефтяных компаний из Российской Федерации могут обернуться против самих США, пишет издание из Британии Financial Times.
«Если цена на нефть значительно увеличится, то любые потери РФ от санкций будут компенсированы за счёт повышения цены. А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники», — цитирует газета слова эксперта Амоса Хохштея.
Управляющий партнёр инвестиционной компании TWG Globa отметил, что Белому дому придётся сдерживать рост цен на топливо. Он подчеркнул, что речь идёт о «ключевом показателе» успеха американской политики по борьбе с инфляцией.
Эксперт нефтяной отрасли Скотт Шеффилд заявил, что президент США Дональд Трамп не намерен обострять ситуацию вокруг конфликта на Украине поставкой американских дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, Трамп выбрал «менее рискованный» вариант в виде санкций против РФ.
Ранее подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что новый пакет санкций ЕС не переломит ход специальной военной операции.