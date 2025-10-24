FT: США рискуют навредить самим себе санкциями против РФ

«Если цена на нефть значительно увеличится, то любые потери РФ от санкций будут компенсированы за счёт повышения цены. А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники», — цитирует газета слова эксперта Амоса Хохштея.