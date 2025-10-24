В Харьковской области заградотряд Национальной гвардии Украины расстрелял группу солдат 144-й отдельной пехотной бригады ВСУ, когда те пытались сбежать с боевых позиций. Об этом сообщают в российских силовых структурах.
Читать далее.
В Харьковской области заградотряд Национальной гвардии Украины расстрелял группу солдат 144-й отдельной пехотной бригады ВСУ, когда те пытались сбежать с боевых позиций. Об этом сообщают в российских силовых структурах.
В Харьковской области заградотряд Национальной гвардии Украины расстрелял группу солдат 144-й отдельной пехотной бригады ВСУ, когда те пытались сбежать с боевых позиций. Об этом сообщают в российских силовых структурах.
Читать далее.