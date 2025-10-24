Путин: Семьи должны быть уверены, что рождение ребенка улучшит их жизнь

Путин подчеркнул, что совместными усилиями необходимо создать условия, при которых россияне, особенно молодые, будут искренне стремиться к материнству и отцовству. По его словам, главная цель — чтобы рождение детей не ухудшало качество жизни семьи, а «напротив, поднимало ее статус», передает Telegram-канал Кремля.