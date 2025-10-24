Путин: Семьи должны быть уверены, что рождение ребенка улучшит их жизнь

Президент России Владимир Путин заявил, что государство должно оказывать необходимую поддержку семьям, чтобы рождение ребенка не ухудшало, а улучшало их положение.
По словам главы государства, выступавшего на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики, молодые люди должны быть уверены, что «в нужный момент государство подставит плечо».
Путин подчеркнул, что совместными усилиями необходимо создать условия, при которых россияне, особенно молодые, будут искренне стремиться к материнству и отцовству. По его словам, главная цель — чтобы рождение детей не ухудшало качество жизни семьи, а «напротив, поднимало ее статус», передает Telegram-канал Кремля.
— Совместными усилиями нам нужно прийти к тому, чтобы люди — прежде всего, конечно, молодые — искренне стремились обрести счастье материнства и счастье отцовства, реализоваться в воспитании детей, — подчеркнул глава государства.
Ранее Русская православная церковь (РПЦ) в свою очередь поддержала закон о защите женщин от склонения к аборту, назвав его важным шагом в духовной и моральной сфере.