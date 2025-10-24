S7 может отменить рейс Якутск-Владивосток и предлагает вылеты за рубеж через Иркутск

IrkutskMedia, 23 октября. Авиакомпания S7 Airlines может отменить рейс Якутск-Владивосток летом 2026 года из-за планов перевести аэропорт «Якутск» на 18-часовой режим работы. Об этом сообщил директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
По словам Веретенникова, сокращение часов работы аэропорта создаст серьёзные сложности для авиаперевозчика, поскольку график ряда рейсов рассчитан на круглосуточное обслуживание. В частности, под угрозой оказался маршрут Якутск-Владивосток, пользующийся устойчивым спросом у жителей региона, пишет Интерфакс.
Он добавил, что при необходимости пассажиров из Якутии смогут перевозить за рубеж через Новосибирск и Иркутск, хотя авиакомпания понимает, что рейс во Владивосток востребован у местных жителей.
Напомним, в Иркутской области по распоряжению губернатора Игоря Кобзева создана рабочая группа для планирования экономического развития территории вокруг нового аэропорта в пади «Ключевая». Первое заседание провёл и. о. министра экономического развития Виктор Цишковский, чтобы учесть опыт других регионов и определить направления для бизнес-роста.