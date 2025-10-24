Движение автобусов и фур частично восстановлено на дороге «Братск-Усть-Илимск»

IrkutskMedia, 24 октября. Движение автобусов и большегрузов на дороге «Братск-Усть-Илимск» восстановили сегодня в 9.20 со стороны Усть-Илимского района. Перекрытие дороги осуществлялось на участке с 246-го по 70-й км. В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают, что с 0-го по 70-й километр в Братском районе еще действуют временные ограничения.