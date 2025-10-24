Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение автобусов и фур частично восстановлено на дороге «Братск-Усть-Илимск»

С 0-го по 70-й километр в Братском районе еще действуют временные ограничения.

Источник: ГУ МВД

IrkutskMedia, 24 октября. Движение автобусов и большегрузов на дороге «Братск-Усть-Илимск» восстановили сегодня в 9.20 со стороны Усть-Илимского района. Перекрытие дороги осуществлялось на участке с 246-го по 70-й км. В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают, что с 0-го по 70-й километр в Братском районе еще действуют временные ограничения.

Напомним, меры приняты из-за неблагоприятных погодных условий. Приостановка движения транспорта связана с неудовлетворительными дорожными условиями в виде образования гололеда на проезжей части и выпадения осадков.