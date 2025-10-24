Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 октября

У Близнецов будет трудный и напряженный день. Нужно многое сделать, а им не всегда удается сосредоточиться на том, что требует внимания. Очень велик соблазн отложить сложные дела на потом или просто забыть о них. Возможны разногласия с близкими. Отношения с любимым человеком будет омрачать подозрительность.