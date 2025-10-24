«Им просто хотелось погулять и поставить рекорд»: последние новости и версии пропажи семьи Усольцевых

Следственный комитет (СК) России не обнаружил признаков подготовки семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Иркутской области, к незаконному выезду за пределы страны. Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Читать далее.
Следственный комитет (СК) России не обнаружил признаков подготовки семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Иркутской области, к незаконному выезду за пределы страны. Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Следственный комитет (СК) России не обнаружил признаков подготовки семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Иркутской области, к незаконному выезду за пределы страны. Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Читать далее.