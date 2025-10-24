Хакер рассказал, зачем мошенники один за другим взламывают аккаунты звёзд России

«Мошенники выбирают звёзд, у которых больше всего подписчиков, и от них они хотят деньги за возврат аккаунта, или проводят конкурсы среди аудитории, вымогая потом с подписчиков деньги. В целом, как и в любых других практически мошеннических схемах, чем больше охват их мошеннических действий, тем проще это произвести, тем выше вероятность того, что это рано или поздно произойдёт», — заключил собеседник Life.ru.