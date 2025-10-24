Ричмонд
Языковая инспекция Литвы ужаснулась, услышав русскую речь: ее смутила озвучка робота

В Литве возмутились из-за говорящего на русском языке робота-уборщика.

Источник: Комсомольская правда

Литовская Государственная языковая инспекция возмутилась видео с роботом-уборщиком, говорящим на русском языке. Работники хотели оштрафовать распространивший аудиовизуальные материалы магазин Norfa, однако не смогли. Оказалось, что в законах страны нет пункта, позволяющего наказать за озвученную роботом российскую речь, пишет портал Delfi.

В магазине уже извинились за инцидент. Ситуацию объяснили «оплошностью подрядчика». По данным портала, теперь робот говорит на литовском языке.

«Это такое упущение в законе. Закон о языке регламентирует публичные надписи, они должны быть на литовском языке. Это озвучка — в законе нет регламента, связанного со звучащим текстом», — заявил сотрудник Государственной языковой инспекции страны.

Между тем Верку Сердючку допустили до европейского тура. Интересно, что основу концертной программы украинского исполнителя составляют песни на русском языке.