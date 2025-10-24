Водитель в Нижневартовске улетел на обочину и снес делиниаторы

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира вечером 23 октября черный автомобиль снес дорожные делиниаторы. Водитель не справился с управлением и вошел в занос. Об этом сообщают очевидцы в telegram-канале «Такой Вартовск».
