Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель в Нижневартовске улетел на обочину и снес делиниаторы

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира вечером 23 октября черный автомобиль снес дорожные делиниаторы. Водитель не справился с управлением и вошел в занос. Об этом сообщают очевидцы в telegram-канале «Такой Вартовск».

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Мира вечером 23 октября черный автомобиль снес дорожные делиниаторы. Водитель не справился с управлением и вошел в занос. Об этом сообщают очевидцы в telegram-канале «Такой Вартовск».

Читать далее.