Бастрыкин требует от омских следователей доклад по делу о покусанном собакой ребенке

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собаки на несовершеннолетнюю жительницу Омской области. Об этом вчера, 23 октября, сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
Так ведомство разъясняет, что внимание председателя СК России привлек сюжет в эфире федерального телеканала. В нем сообщалось о нападении в Омске пса бойцовской на четырнадцатилетнюю девочку. Также корреспондентом телеканала было отмечено, что имели место многократные случаи нападения этой собаки на животных и людей.
По данному факту следственными органами СК России по Омской области расследуется уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгению Осадчуку доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам, озвученным в программе.
Ранее «КП в Омске» сообщала о том, что прокуратура Центрального округа Омска подала исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с владелицы пса, напавшего на 14-летнюю девочку. Инцидент произошел вечером 23 сентября 2025 года у подъезда дома 261/1 на улице Тарской.