Бастрыкин требует от омских следователей доклад по делу о покусанном собакой ребенке

Так ведомство разъясняет, что внимание председателя СК России привлек сюжет в эфире федерального телеканала. В нем сообщалось о нападении в Омске пса бойцовской на четырнадцатилетнюю девочку. Также корреспондентом телеканала было отмечено, что имели место многократные случаи нападения этой собаки на животных и людей.