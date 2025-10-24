В Госдуме объяснили, почему грядущая шестидневная рабочая неделя не отразится на зарплате

К слову, уже скоро россиян ждут рекордно долгие новогодние каникулы — работать граждане будут меньше, а что будет с зарплатой? Сайт KP.RU напомнил, что в первый месяц года можно неплохо подзаработать, поскольку стоимость каждого рабочего в январе выше обычного. По этой же причине уходить в отпуск в январе — только деньги терять. Журналисты объяснили, почему так происходит.