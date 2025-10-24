В Госдуме объяснили, почему грядущая шестидневная рабочая неделя не отразится на зарплате

Шестидневная рабочая неделя на стыке октября и ноября не отразится на заработной плате большинства россиян. Больше она повлияет на тех гражданах, кто работает по сдельной плате труда. Об этом в интервью ТАСС член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Шестидневная рабочая неделя и дополнительный рабочий день, к сожалению, никоим образом не повлияют на повышение зарплаты в октябре, но при этом, к счастью, они не повлияют и на сокращение таковой в ноябре», — уточнила она.
Как отметила Бессараб, у людей с окладной формой оплаты труда число рабочих часов в разные месяцы не одинаково, но заработная плата будет распределена равномерно.
При сдельной же уровень зарплаты зависит от количества выпущенной продукции.
К слову, уже скоро россиян ждут рекордно долгие новогодние каникулы — работать граждане будут меньше, а что будет с зарплатой? Сайт KP.RU напомнил, что в первый месяц года можно неплохо подзаработать, поскольку стоимость каждого рабочего в январе выше обычного. По этой же причине уходить в отпуск в январе — только деньги терять. Журналисты объяснили, почему так происходит.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал повышение минимального размера оплаты труда с января 2026 года. Он будет равен 27093 рублям. Эта цифра заложена в проекте бюджета, который уже прошел первое чтение в Госдуме. Увеличение значительное — более 20%, в нынешнем году этот важный экономический показатель равен 22440 рублям. Отмечается, что повышение затронет около 4,5 миллиона работников в России, чьи доходы в настоящее время находятся на уровне действующего МРОТ.
А с 1 октября 2025 года, согласно указу президента России Владимира Путина, увеличились размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих. Это чиновники всех федеральных министерств, агентств (например, Росводресурсы, Росприроднадзор, Рослезхоз и т.д.), служб (Роскомнадзор, Росздравнадзор, Рособрнадзор, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и т.д.).