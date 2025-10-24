В центре Красноярска планируют создать велодорожку

В Красноярске продолжается благоустройство улиц исторического центра в рамках подготовки к 400-летию города. Сейчас завершаются работы на улицах Дзержинского, Каратанова, 9 Января, Красной Армии. В 2026 году планируют благоустроить ещё две — Диктатуры Пролетариата и Кирова. В конечном итоге весь исторический центр получится в едином стиле.