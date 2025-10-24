Ричмонд
В центре Красноярска планируют создать велодорожку

Она замкнет центральное велокольцо.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске продолжается благоустройство улиц исторического центра в рамках подготовки к 400-летию города. Сейчас завершаются работы на улицах Дзержинского, Каратанова, 9 Января, Красной Армии. В 2026 году планируют благоустроить ещё две — Диктатуры Пролетариата и Кирова. В конечном итоге весь исторический центр получится в едином стиле.

Вдоль Диктатуры Пролетариата планируют обустроить велодорожку, которая замкнет центральное велокольцо. На велосипеде или самокате можно будет проехать не мешая пешеходам от Железнодорожного моста по Центральной набережной до острова Татышев и обратно вдоль набережной Качи.